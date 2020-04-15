Пограничники задержали украинца, который пытался добраться до стран ЕС вне пунктов пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Пограничники задержали 43-летнего украинца, который пытался добраться до стран Евросоюза вне пунктов пропуска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"14 апреля пограничники Чопского отряда задержали 43-летнего украинца, который пытался добраться до стран Евросоюза вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.
Сообщается, что незнакомца обнаружил наряд из отдела "Ужгород". Мужчине оставалось преодолеть всего 10 метров до госграницы, когда его остановили правоохранители.
"Задержанный имел при себе документы, подтверждающие его личность и он оказался жителем Киевской области. В ходе опроса мужчина объяснил пограничникам, что остался без работы и намеревался найти ее за рубежом. Поскольку задержанному известно, что Словакия временно ограничила въезд иностранцам на свою территорию, украинец решил пересечь границу незаконным путем", - отмечается в сообщении.
Также пока мужчина задержан в административном порядке. За попытку нарушения государственной границы он будет отвечать перед судом.
Напомним, на границе с Россией пограничники обнаружили двух нарушителей самоизоляции.