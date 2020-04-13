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На кордоні з Росією прикордонники виявили двох порушників самоізоляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Минулої доби в пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка" на державному кордоні прикордонники виявили двох порушників самоізоляції, які раніше підписали згоду на проходження карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Учора, 12 квітня, в пункті пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", що на Сумщині та Чернігівщині, прикордонники виявили двох громадян України. Обидвоє 31 березня підписали згоди на самоізоляцію, втім особи самі собі призначили термін карантину та за 12 діб рушили мандрувати", - сказано у повідомленні.

За цими фактами прикордонники проінформували співробітників Нацполіції, які притягнули порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".

Нагадаємо, в Україні, станом на 8 квітня, виявлено 5273 адміністративних порушень карантину.

Українські Національні Новини

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