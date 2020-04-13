На границе с Россией пограничники обнаружили двух нарушителей самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" на государственной границе пограничники обнаружили двух нарушителей самоизоляции, ранее подписавших согласие на прохождение карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера, 12 апреля, в пункте пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" в Сумской и Черниговской областях пограничники обнаружили двух граждан Украины. Оба 31 марта подписали соглашение на самоизоляцию, впрочем лица сами себе назначили срок карантина и за 12 суток двинулись путешествовать", - говорится в сообщении.
По этим фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей".
Напомним, в Украине, по состоянию на 8 апреля, обнаружено 5273 административные нарушения карантина.