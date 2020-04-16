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На кордоні зупинили вже 70 порушників карантину

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. На державному кордоні України з початку введення карантинних заходів з недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 виявили вже 70 порушників правил самоізоляції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Вже 70 порушників правил самоізоляції виявили у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби з початку введення карантинних заходів з недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чотирьох із них під час заходів прикордонного контролю виявили учора, 15 квітня.

Так, у пункті пропуску “Нові Яриловичі”, що на Чернігівщині, прикордонники виявили двох громадян України. Вони порушили карантин та планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції.

Ще двох таких подорожувальників, які прямували до Польщі та Румунії через пункти пропуску “Краківець” та “Порубне”, виявили прикордонники Мостиського та Чернівецького загонів. Один із них не добув дві доби, інший — вісім до встановленого терміну самоізоляції.

Співробітники Нацполіції склали протокол за ст.44-3 КУпАП на виявлених порушників.

Раніше УНН писав, що прикордонники затримали 43-річного українця, який намагався дістатися країн Євросоюзу поза пунктами пропуску.

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