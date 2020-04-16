На кордоні зупинили вже 70 порушників карантину

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На державному кордоні України з початку введення карантинних заходів з недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 виявили вже 70 порушників правил самоізоляції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.