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На границе со Словакией в очереди собралось 200 грузовиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. На словацком пункте пропуска “Вишне Немецке” вышел из строя сканер, из-за чего с украинской стороны собралась очередь из почти 200 грузовиков. Об этом говорится в сообщении Закарпатской таможни Гостаможслужбы на странице в Facebook, передает УНН.

На границе со Словакией в очереди собралось 200 грузовиков

Закарпатская таможня Гостаможслужбы информирует, что с 29 августа перед пунктом пропуска “Ужгород — Вишне Немецке” на украинско-словацкой границе, наблюдается значительное накопление крупногабаритных транспортных средств в направлении “выезд из Украины”.

“... по состоянию на 7 сентября очередь на объездной дороге Ужгород составляла почти 200 грузовиков. Причиной образования очереди грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска является то, что вышла из строя стационарная сканирующая система, которая использовалась таможенными органами Словакии”, - говорится в сообщении.

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Закарпатские таможенники объясняют, что согласно действующей технологии таможенного оформления, все транспортные средства, которые следуют на территорию Словакии с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне. В настоящее время, в пункте пропуска таможенными органами Словакии используется мобильная сканирующая установка, что имеет очень малую пропускную способность.

По полученной информации от сотрудников пункта пропуска “Вишне Немецке” Михаловецкой таможни, когда завершат ремонт стационарной системы, неизвестно.

В свою очередь, Закарпатская таможня сообщила словацкой — Михаловецкой таможне решить проблему в кратчайшие сроки. Поскольку грузовики с каждым днем накапливаются все больше перед пунктом пропуска с украинской стороны, где отсутствует сервисная зона и элементарные санитарно-бытовые условия для водителей, что вызывает нарекания и жалобы перевозчиков.

Кроме того, на увеличение очередей влияет и отсутствие разрешений для проезда большегрузного транспорта по территории Польши. Поэтому, многие перевозчики выбирают украинско-словацкое направление, говорится в сообщении.

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