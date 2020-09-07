На кордоні зі Словаччиною у черзі зібралось 200 вантажівок

Закарпатська митниця Держмитслужби інформує, що з 29 серпня перед пунктом пропуску “Ужгород — Вишнє Нємецьке”, що на українсько-словацькому кордоні, спостерігається значне накопичення великогабаритних транспортних засобів у напрямку “виїзд з України”.

“... станом на 7 вересня черга на об’їзній дорозі м.Ужгород складала майже 200 вантажівок. Причиною утворення черги вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску є те, що вийшла з ладу стаціонарна скануюча система, яка використовувалася митними органами Словаччини”, — йдеться у повідомленні.

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Закарпатські митники пояснюють, що відповідно до діючої технології митного оформлення, усі транспортні засоби, які слідують на територію Словаччини з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їх стороні. На даний час, у пункті пропуску митними органами Словаччини використовується мобільна скануюча установка, яка має дуже малу пропускну здатність.

За отриманою інформації від працівників пункту пропуску “Вишнє Нємецьке” Міхаловецької митниці, коли завершать ремонт стаціонарної системи, невідомо.

У свою чергу, Закарпатська митниця поінформувала словацьку — Міхаловецьку митницю вирішити проблему у найкоротші строки. Оскільки вантажівки з кожним днем накопичуються більше перед пунктом пропуску з української сторони, де відсутні сервісна зона та елементарні санітарно-побутові умови для водіїв, що викликає нарікання та скарги перевізників.

Крім того, на збільшення черг впливає і відсутність дозволів для проїзду великовагового транспорту територією Польщі. Тож, багато перевізників обирають українсько-словацький напрямок, зазначено у повідомленні.