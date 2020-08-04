В Ужгороді затримали вантажівку з контрабандою цінної деревини

"Протиправні поставки організувала одна з регіональних компаній, яка спеціалізується на продажу великих партій деревини за кордон. Попри мораторій на вивезення з України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини", – йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 201-1 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, після перевірки санітарних рубок лісу на Закарпатті покарають кількох посадовців.