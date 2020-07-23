Після перевірки санітарних рубок на Закарпатті покарають кількох посадовців – Держлісагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Державне агентство лісових ресурсів провело перевірку окремих фактів щодо проведення санітарних рубок у "сезон тиші", за результатами якої було встановлено, що санітарні рубки на Закарпатті були призначені законно, але проведені з порушенням термінів. Про це інформує пресслужба Держлісагенства, передає УНН.
Так, зазначається, що фахівцями Держлісагентства було проведено документальну безвиїзну перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства "Великобичківське лісомисливське господарство", що на Закарпатті.
"Встановлено, що призначення заходів поліпшення санітарного стану лісів відбувалось у повній відповідності до чинного законодавства. Дозвільні документи на проведення заготівлі деревини також оформлені відповідно до чинного законодавства. Тому, необхідно звернути увагу на те, що деревина була цілком легальною та законно заготовленою. Однак, виявлені певні факти недотримання термінів проведення заходів з поліпшення санітарного стану", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється також, що за результатами перевірки, голова Держлісагентства Василь Кузьович доручив Закарпатському облуправлінню "притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, що надавали погодження на проведення санітарних рубок у "сезон тиші".
"Також до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто першого заступника начальника Закарпатського ОУЛМГ за незабезпечення контролю за роботою підвідомчих підприємств та окремих працівників; відсутність контролю за розробкою пошкоджених насаджень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку липня народні депутати України звернулися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і просять прозорого призначення голови Державного агентства лісових ресурсів України.