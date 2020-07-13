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Нардепи вимагають прозорого призначення керівника Держлісагентства: пропонують зустріч кандидатів з фракцією СН

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Народні депутати України звернулися до Прем'єр-міністра України Денису Шмигаля і просять прозорого призначення голови Державного агентства лісових ресурсів України. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Народні депутати звернулися до Прем'єра Дениса Шмигаля з вимогою провести призначення нового керівника Держлісагентства в прозорий спосіб. Для цього пропонуємо провести зустріч можливих кандидатів з депутатською фракцією "Слуга Народу", - пише він.

За словами Качури, необхідно призначити людину, яка зупинить всі схеми.

"З огляду на ситуацію, що склалася з вирубкою лісів по всій території України і повенями, що були спровоковані, в тому числі злочинним підходом попереднього керівництва, - ми не можемо зробити помилку. Ми повинні призначити людину, яка зупинить всі ці схеми!" - додав він.

Нагадаємо, 2 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького.

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