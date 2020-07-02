Правительство уволило главу Гослесагентства Заблоцкого
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял решение уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.
"На своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - сообщил он.
Мокан напомнил, что на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также принял и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона № 3776 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Правительство предлагает дополнительно выделить 2 миллиарда гривен с целью обеспечения финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращению возникновения других чрезвычайных ситуаций.
На прошлой неделе ситуация с паводками в Западной Украине была критической. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, затопление превосходило масштаб 2008 года.