Правительство уволило главу Гослесагентства Заблоцкого

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 56019 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 77801 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 114066 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122669 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124637 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120065 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104840 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103024 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Правительство уволило главу Гослесагентства Заблоцкого

Правительство уволило главу Гослесагентства Заблоцкого

Киев  •  УНН

 • 17002 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял решение уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"На своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - сообщил он.

Мокан напомнил, что на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также принял и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона № 3776 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Правительство предлагает дополнительно выделить 2 миллиарда гривен с целью обеспечения финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращению возникновения других чрезвычайных ситуаций.

На прошлой неделе ситуация с паводками в Западной Украине была критической. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, затопление превосходило масштаб 2008 года.

Украинские Национальные Новости

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