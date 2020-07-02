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Уряд звільнив голову Держлісагенства Заблоцького

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.

"На своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича", - повідомив він.

Мокан нагадав, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також ухвалив та вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону № 3776 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Уряд пропонує додатково виділити 2 мільярди гривень з метою забезпечення фінансування заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобіганню виникненню інших надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, минулого тижня ситуація з паводками у Західній Україні була критичною. Зі слів Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення перевершувало масштаб 2008 року.

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