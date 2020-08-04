В Ужгороде задержали грузовик с контрабандой ценной древесины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В пункте пропуска "Ужгород" задержали грузовик, который вез в ЕС ценные породы деревьев стоимостью почти 800 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенные декларации данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 201-1 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, после проверки санитарных рубок леса на Закарпатье накажут нескольких чиновников.