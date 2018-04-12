На границе со Словакией и Венгрией образовались значительные очереди

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УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В пунктах пропуска “Ужгород” (украинско-словацкая граница) и “Тиса” (украинско-венгерская граница) образовалась внушительная очередь из транспортных средств на выезд из Украины. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

“Сейчас у ПП „Ужгород“ скопилось около 100 автомобилей, на „Тисе“ — около 85. Такая ситуация возникла в связи с возвращением большого количества наших соотечественников в страны Европы, где они временно проживают или работают, по завершении Пасхальных праздников. Пограничники Чопского отряда принимают все меры для создания максимально комфортных условий и ускорения пропускных операций. С этой целью были привлечены дополнительный персонал, выставлены дополнительные пограничные наряды и рабочие места. Руководством отделов пограничной службы проведены рабочие встречи с венгерскими и словацкими коллегами, которые также заверили в скорейшем осуществлении процедур погранично-таможенного контроля”, — сообщила А. Трачук.

Пограничники просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности выбрать другие маршруты международного движения или отложить несрочные поездки на несколько дней.

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