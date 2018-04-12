На кордоні зі Словаччиною і Угорщиною утворилися значні черги
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У пунктах пропуску “Ужгород” (українсько-словацький кордон) та “Тиса” (українсько-угорський кордон) утворилася значна черга з транспортних засобів на виїзд з України. Про це УНН повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.
“Наразі, біля ПП „Ужгород“ накопичилося близько 100 автомобілів, на „Тисі“ — близько 85. Така ситуація виникла у зв’язку з поверненням великої кількості наших співвітчизників до країн Європи, де вони тимчасово проживають або працюють, по завершенні Великодніх свят. Прикордонники Чопського загону вживають усіх заходів для створення максимально комфортних умов та пришвидшення пропускних операцій. З цією метою було залучено додатковий персонал, виставлено додаткові прикордонні наряди та робочі місця. Керівництвом відділів прикордонної служби проведено робочі зустрічі з угорськими та словацькими колегами, які також запевнили у якнайшвидшому здійсненні процедур прикордонно-митного контролю”, — повідомила О. Трачук.
Прикордонники просять з порозумінням поставитись до ситуації, що склалася, та, за можливості, обрати інші маршрути міжнародного руху або відкласти нетермінові поїздки на декілька днів.