На границе задержали грабителя, дебошира, псевдо-венгра и вредителя нефтяных магистралей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За прошедшие сутки пограничники задержали в пунктах пропуска и в КПВВ пяти разыскиваемых преступников. Во всех случаях задержанные переданы сотрудникам Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Так, накануне в железнодорожном пункте пропуска “Чоп” пограничники задержали 20-летнего закарпатца, который находился в розыске за совершение уголовного преступления. Молодой человек направлялся на въезд в Украину поездом “Будапешт-Чоп-Мукачево”.
Чтобы избежать задержания, мужчина пытался выдать себя за иностранца и предъявил на контроль заграничный паспорт гражданина Венгрии. Однако у него не получилось. Парня задержали и сообщили об этом в Нацполицию.
Кроме того, в пункте пропуска “Новые Яриловичи” пограничники Черниговского отряда задержали мужчину, которого разыскивали по ст.122 УК Украины “Умышленное средней тяжести телесное повреждение” и ст.126 УК Украины “Побои и истязания”.
Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска “Ягодин-авто” выполнили поручение ГУНП Украины в Полтавской области и задержали преступника, который должен понести наказание по ст.185 УК (Кража) и по ст. 292 УК (Повреждение объектов нефтяных магистралей).
Также на Буковине в пункте пропуска “Мамалыга” пограничники Черновицкого отряда задержали преступника, которого разыскивали по ст. 186 УК Украины “Грабеж”.
Как уже информировал УНН, еще один случай задержания — на КПВВ “Новотроицкое”, где пограничники задержали гражданина Украины, которого разыскивали по ст. 185 УК Украины “Кража” и ст. 255 УК Украины “Создание преступной организации”.