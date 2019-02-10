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Розшукуваного за створення злочинної організації спіймали на КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У суботу, 9 лютого, у КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали громадянина України, якого правоохоронці розшукували за підозрою в крадіжці та створення злочинної організації. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Учора в КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, стосовно якого було доручення правоохоронних органів України. Його розшукували за ст. 185 КК України "Крадіжка" та ст. 255 КК України "Створення злочинної організації", - повідомили прикордонники.

За їхніми словами, затриману особу, яка йшла на вхід з тимчасово окупованої території, було передано співробітникам Нацполіції.

Як повідомляв УНН, на КПВВ "Мар’їнка" викрили спробу потрапити на підконтрольну уряду територію України молодика, що брав безпосередньо участь у діяльності незаконних збройних формувань.

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