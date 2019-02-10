Розшукуваного за створення злочинної організації спіймали на КПВВ на Донбасі

"Учора в КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, стосовно якого було доручення правоохоронних органів України. Його розшукували за ст. 185 КК України "Крадіжка" та ст. 255 КК України "Створення злочинної організації", - повідомили прикордонники.

За їхніми словами, затриману особу, яка йшла на вхід з тимчасово окупованої території, було передано співробітникам Нацполіції.

Як повідомляв УНН, на КПВВ "Мар’їнка" викрили спробу потрапити на підконтрольну уряду територію України молодика, що брав безпосередньо участь у діяльності незаконних збройних формувань.