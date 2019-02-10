Разыскиваемого за создание преступной организации поймали на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В субботу, 9 февраля, в КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали гражданина Украины, которого правоохранители разыскивали по подозрению в краже и создание преступной организации. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, в отношении которого было поручение правоохранительных органов Украины. Его разыскивали по ст. 185 УК Украины "Кража" и ст. 255 УК Украины "Создание преступной организации", - сообщили пограничники.
По их словам, задержанное лицо, которое шла на вход со временно оккупированной территории, было передано сотрудникам Нацполиции.
Как сообщал УНН, в КПВВ "Марьинка" пресекли попытку попасть на подконтрольную правительству территорию Украины молодого человека, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.