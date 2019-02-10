На кордоні затримали грабіжника, дебошира, псевдо-угорця та шкідника нафтових магістралей

Так, напередодні у залізничному пункті пропуску “Чоп” прикордонники затримали 20-річного закарпатця, який перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину. Молодий чоловік прямував на в’їзд в Україну потягом “Будапешт-Чоп-Мукачево”.

Аби уникнути затримання, чоловік намагався видати себе за іноземця та пред’явив на контроль закордонний паспорт громадянина Угорщини. Однак у нього не вийшло. Молодика затримали та повідомили про це Нацполіцію.

Крім того, у пункті пропуску “Нові Яриловичі” прикордонники Чернігівського загону затримали чоловіка, якого розшукували за ст.122 КК України “Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження” та ст.126 КК України “Побої і мордування”.

Прикордонники Луцького загону у пункті пропуску “Ягодин-авто” виконали доручення ГУНП України в Полтавській області та затримали злочинця, який має понести покарання за ст.185 ККУ (Крадіжка) та за ст. 292 ККУ (Пошкодження об’єктів нафтових магістралей).

Також на Буковині в пункті пропуску “Мамалига” прикордонники Чернівецького загону затримали злочинця, якого розшукували за ст. 186 КК України “Грабіж”.

Як уже інформував УНН, ще один випадок затримання — на КПВВ “Новотроїцьке”, де прикордонники затримали громадянина України, якого розшукували за ст. 185 КК України “Крадіжка” та ст. 255 КК України “Створення злочинної організації”.