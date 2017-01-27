На границе с Польшей в очередях застряли 460 автомобилей

В частности, 20 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 130 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 50 машин, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 90 в ПП "Краковец - Корчева" - 70 (дополнительная полоса - 50), в ПП "Рава-Русская - Гребенне "- 50 автомобилей.

При этом очередей в других пунктах пропуска по состоянию на 6:00 не зафиксировано.