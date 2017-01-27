На кордоні з Польщею у чергах застрягли 460 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на 6:00 27 січня на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 460 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 20 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 130 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 50 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 90 у ПП “Краковець — Корчова” — 70(додаткова смуга — 50), у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 50 автомобілів.
При цьому черг у інших пунктах пропуску станом на 6:00 не зафіксовано.