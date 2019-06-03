На границе с Молдовой возобновил работу КПП, перекрытый из-за непогоды

"В то же время КПП "Ямполь - Косэуць" до сих пор остается закрытым из-за повышенного уровня воды в реке Днестр", - пишет издание.

Что кассется всех остальных контрольно-пропускных пунктов, то они работают в обычном режиме.

Ранее КПП "Ямполь - Косэуць" и "Сорока-Цекиновка" временно приостановили свою деятельность 22 мая.

Напомним, работа на контрольно-пропускном пункте паромного типа "Косэуць - Ямполь", на молдавско-украинской границе, по состоянию на 13 мая была приостановлена из-за подъема воды в реке Днестр.