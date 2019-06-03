На кордоні з Молдовою відновив роботу КПП, перекритий через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Відсьогодні поновив роботу КПП поромного типу "Сорока-Цениківка". Відтепер пункт пропуску знову запрацював для річкового сполучення, який був перекритий через негоду. Про це повідомляє Point.md, передає УНН.
"Проте КПП "Ямпіль - Косеуць" досі лишається закритим через підвищений рівень води в річці Дністер", - пише видання.
Щодо всіх інших контрольно-пропускних пунктів, то вони працюють у звичайному режимі.
Раніше КПП "Ямпіль - Косеуць" и "Сорока-Цекинівка" тимчасово призупинили свою діяльність 22 травня.
Нагадаємо, робота на контрольно-пропускному пункті поромного типу "Косеуць - Ямпіль", на молдовсько-українському кордоні, станом на 13 травня була призупинена через підйом води у річці Днестр.