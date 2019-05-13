Підйом води у Дністрі "закрив" КПП на кордоні з Молдовою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Робота на контрольно-пропускному пункті поромного типу "Косеуць - Ямпіль", на молдовсько-українському кордоні, на даний момент призупинена, через підйом води у річці Днестр. Про це повідомляє УНН з посиланням на TV8.md.
"У зв'язку зі збільшенням рівня води у Дністрі, 11 травня, згаданий пункт пропуску припинив свою діяльність. Мандрівники можуть вибрати пропускні пункти, такі як "Сорока-Текинівка" і "Атаки-Могилів-Подільський", - сказали представники прикордонної поліції.
За минулий тиждень на зазначених пунктах пропуску потік осіб становив 419 081 переїздів, з яких 231 937 - проїзд у напрямку виходу з Республіки Молдова.
Нагадаємо, прикордонники Могилів-Подільського загону затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, перепливши через Дністер.