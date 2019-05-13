Подъем воды в Днестре "закрыл" КПП на границе с Молдовой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Работа на контрольно-пропускном пункте паромного типа "Косэуць - Ямполь", на молдавско-украинской границе, на данный момент приостановлена, из-за подъема воды в реке Днестр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV8.md.
"В связи с увеличением уровня воды в Днестре, 11 мая, упомянутый пункт пропуска прекратил свою деятельность. Путешественники могут выбрать пропускные пункты, такие как "Сорока-Текиновка" и "Отачь-Могилев-Подольский", - сказали представители пограничной полиции.
За прошедшую неделю на указанных пунктах пропуска поток лиц составил 419 081 переездов, из которых 231 937 - проезд в направлении выхода из Республики Молдова.
Напомним, пограничники Могилев-Подольского отряда задержали гражданина Молдовы, который незаконно пересек украинскую-молдавскую границу, переплыв через Днестр.