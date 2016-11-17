На границе Украины задержали 1643 нарушителя государственной границы за последние шесть месяцев - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с конца апреля на границе Украины задержали 1643 нарушителя государственной границы. Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"За время операции "Граница-2016", которая началась в конце апреля уже задержаны 1643 нарушителя государственной границы, более 3600 нарушителей пограничного режима и 309 незаконных мигрантов", - отметил О.Слободян.
Как сообщал УНН, Госпогранслужба спрогнозировала увеличение количества незаконных мигрантов.