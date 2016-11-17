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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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На кордоні України затримано 1643 порушники державного кордону за останні шість місяців – ДПСУ

На кордоні України затримано 1643 порушники державного кордону за останні шість місяців – ДПСУ

Київ • УНН

 • 8931 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Державній прикордонній службі України повідомили, що з кінця квітня на кордоні України затримали 1643 порушники державного кордону. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.

“За час операції "Кордон-2016“, яка розпочалася наприкінці квітня вже затримано 1643 порушники державного кордону, понад 3600 порушників прикордонного режиму та 309 незаконних мігрантів”, — зазначив О.Слободян.

Як повідомляв УНН, Держприкордонслужба спрогнозувала збільшення кількості незаконних мігрантів

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