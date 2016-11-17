На кордоні України затримано 1643 порушники державного кордону за останні шість місяців – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Державній прикордонній службі України повідомили, що з кінця квітня на кордоні України затримали 1643 порушники державного кордону. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
“За час операції "Кордон-2016“, яка розпочалася наприкінці квітня вже затримано 1643 порушники державного кордону, понад 3600 порушників прикордонного режиму та 309 незаконних мігрантів”, — зазначив О.Слободян.
Як повідомляв УНН, Держприкордонслужба спрогнозувала збільшення кількості незаконних мігрантів