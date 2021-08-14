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На границе США и Мексики задержали больше мигрантов за последние 20 лет

На границе США и Мексики задержали больше мигрантов за последние 20 лет

Киев  •  УНН

 • 14865 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По данным правительства, количество мигрантов, задержанных на границе США и Мексики в июле, впервые за 21 год превысила 200 000. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В общем 212672 мигранты были задержаны таможней и пограничной охраной США (CBP), включая рекордный показатель в 19 000 несовершеннолетних без сопровождения.

В этом году он продолжает тенденцию к росту числа мигрантов, несмотря на то, что Белый дом призвал людей держаться подальше.

Эксперты говорят, что многие мигранты бегут от насилия и крайней бедности. Показатель за июль наивысший месячный общий показатель с апреля 2000 года - последний признак растущей гуманитарного кризиса, с которым сталкивается администрация Байдена.

Попытки пересечения мигрантов исторически опускались в течение жарких летних месяцев вдоль почти 2000 мыльного южной границы.

Но цифры июля выросли на 13% по сравнению с июнем, когда пограничный контроль США задержал более 188 000 мигрантов. В мае 180 000 мигрантов были остановлены при попытках пересечения.

Дополнение

Количество белорусских мигрантов на польской границе за год увеличилась в десять раз.

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