На кордоні США та Мексики затримали найбільше мігрантів за останні 20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За даними уряду, кількість мігрантів, затриманих на кордоні США та Мексики в липні, вперше за 21 рік перевищила 200 тисяч. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Загалом 212 672 мігранти були затримані митницею та прикордонною охороною США (CBP), включаючи рекордний показник у 19 000 неповнолітніх без супроводу.
Цього року він продовжує тенденцію до зростання кількості мігрантів, незважаючи на те, що Білий дім закликав людей триматися подалі.
Експерти кажуть, що багато мігрантів тікають від насильства та крайньої бідності. Показник за липень являє собою найвищий місячний загальний показник з квітня 2000 року - останній ознака зростаючої гуманітарної кризи, з якою стикається адміністрація Байдена.
Спроби перетину мігрантів історично опускалися протягом спекотних літніх місяців уздовж майже 2000-мильного південного кордону.
Але цифри липня зросли на 13% порівняно з червнем, коли прикордонний контроль США затримав понад 188 000 мігрантів. У травні 180 000 мігрантів були зупинені при спробах перетину.
Доповнення
Кількість білоруських мігрантів на польському кордоні за рік збільшилась вдесятеро.