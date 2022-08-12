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На границе поймали более 700 человек с поддельными справками о непригодности к службе

Киев • УНН

 • 241727 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Пограничники разоблачили более 700 мужчин с поддельными справками о непригодности к военной службе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, информирует УНН.

На границе поймали более 700 человек с поддельными справками о непригодности к службе

Цитата

«После введения военного положения охранники границы разоблачили более 700 мужчин с поддельными справками о непригодности к военной службе», - говорится в сообщении.

Детали 

Недавно подобная ситуация произошла на границе с Румынией. На контроль мужчина предоставил недействительные документы. Он признался, что приобрел справки о вымышленных болячках за 3000 долларов. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Как отмечается, за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ) предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. А за использование подложного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ) предусмотрен штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено уезжать из Украины.

Существуют категории граждан, которым разрешено выезжать из Украины, несмотря на военное положение, ежедневно пересекать границу могут водители грузовиков. Полный список профессий можно узнать по ссылке.

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