На кордоні спіймали понад 700 чоловіків з підробленими довідками про непридатність до служби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Прикордонники викрили понад 700 чоловіків з підробленими довідками про непридатність до військової служби. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, інформує УНН.
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«Після введення воєнного стану охоронці кордону викрили понад 700 чоловіків з підробленими довідками про непридатність до військової служби», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Нещодавно подібна ситуація сталася на кордоні з Румунією. На контроль чоловік надав недійсні документи. Він зізнався, що придбав довідки про вигадані болячки за 3000 доларів. Тепер йому загрожує кримінальне покарання.
Як зазначається, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. А за використання підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ) передбачений штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати з України.
Існують категорії громадян, яким дозволено виїжджати з України, попри воєнний стан, щоденно перетинати кордон можуть водії вантажівок. Повний перелік професій можна дізнатися за посиланням.