На комбинате в Польше произошел обвал породы: один рабочий погиб

В субботу, 5 июля, на горно-обогатительном комбинате в Польше произошел обвал породы, в результате которого погиб рабочий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.

Детали

Инцидент произошел после 21:00 по местному времени на горно-обогатительном комбинате в Полковице-Серошовице. В результате под обвалом оказались трое рабочих. Двоих удалось спасти – их отправили в больницу с легкими травмами.

Третьего, 37-летнего горняка, спасти не удалось. Его нашли в воскресенье, 6 июля.

В связи с трагедией компания KGHM Polska Miedź объявила трехдневный траур во всех своих подразделениях.

Напомним

Польская полиция задержала 22-летнего украинца, который, управляя микроавтобусом в ночь на 24 июня, врезался в грузовик на трассе S17 вблизи села Мощанка. В результате пострадали четыре пассажира микроавтобуса, все являются гражданами Украины.