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На комбінаті в Польщі стався обвал породи: один робітник загинув

Київ • УНН

 • 65 перегляди

На гірничо-збагачувальному комбінаті в Польщі стався обвал породи, внаслідок якого загинув 37-річний гірник. Двох інших робітників вдалося врятувати з легкими травмами.

На комбінаті в Польщі стався обвал породи: один робітник загинув

У суботу, 5 липня, на гірничо-збагачувальному комбінаті в Польщі стався обвал породи, внаслідок якого загинув робітник. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.

Деталі

Інцидент трапився після 21:00 за місцевим часом на гірничо-збагачувальному комбінаті у Полковіце-Сєрошовіце. В результаті під обвалом опинились троє робітників. Двох вдалось врятувати – їх відправили в лікарню з легкими травмами.

Третього, 37-річного гірника, врятувати не вдалося. Його знайшли у неділю, 6 липня.

У зв’язку з трагедією компанія KGHM Polska Miedź оголосила триденну жалобу в усіх своїх підрозділах.

Нагадаємо

Польська поліція затримала 22-річного українця, який керуючи мікроавтобусом в ніч на 24 червня врізався у вантажівку на трасі S17 поблизу села Мощанка. В результаті постраждали чотири пасажирі мікроавтобусу, всі є громадянами України.

Євген Устименко

Євген Устименко

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