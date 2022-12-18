На киевском вокзале елка будет светиться от велотренажера
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На центральном железнодорожном вокзале Киева гирлянды новогодней елки будут светиться благодаря велотренажеру. Видео с механизмом работы опубликовал в твиттере глава Укразализныци Александр Камышин, передает УНН.
Цитата
"Война? Блэкаут? Отсутствие елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали", – написал Камышин.
War? Blackout? Нет Christmas tree?
Вы не знаете, что это было :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3
Напомним
17 декабря в Киеве на Софийской площади начали украшать главную елку Украины. Она будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами от генератора.
Украсить елку должны до 19 декабря. Официального открытия не будет.