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На киевском вокзале елка будет светиться от велотренажера

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. На центральном железнодорожном вокзале Киева гирлянды новогодней елки будут светиться благодаря велотренажеру. Видео с механизмом работы опубликовал в твиттере глава Укразализныци Александр Камышин, передает УНН.

Цитата

"Война? Блэкаут? Отсутствие елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали", – написал Камышин.

War? Blackout? Нет Christmas tree?

Вы не знаете, что это было :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3

— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022

Напомним

17 декабря в Киеве на Софийской площади начали украшать главную елку Украины. Она будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами от генератора.

Украсить елку должны до 19 декабря. Официального открытия не будет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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