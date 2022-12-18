На київському вокзалі ялинка світитиметься від велотренажера
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На центральному залізничному вокзалі Києва гірлянди новорічної ялинки світитимуться завдяки велотренажеру. Відео з механізмом роботи опублікував у твітері голова Укразалізниці Олександр Камишін, передає УНН.
Цитата
"Війна? Блекаут? Відсутність ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми вигадали", – написав Камишін.
War? Blackout? No Christmas tree?
You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3
Нагадаємо
17 грудня у Києві на Софійській площі почали прикрашати головну ялинку України. Вона буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами від генератора.
Прикрасити ялинку мають до 19 грудня. Офіційного відкриття не буде.