На київському вокзалі ялинка світитиметься від велотренажера

Цитата

"Війна? Блекаут? Відсутність ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми вигадали", – написав Камишін.

War? Blackout? No Christmas tree?



You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3

— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022

Нагадаємо

17 грудня у Києві на Софійській площі почали прикрашати головну ялинку України. Вона буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами від генератора.

Прикрасити ялинку мають до 19 грудня. Офіційного відкриття не буде.