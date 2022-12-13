Без офіційного відкриття: 19 грудня завершать встановлення головної ялинки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Києві 19 грудня мають завершити встановлення головної ялинки країни на Софійській площі. Наразі офіційне відкриття не заплановане. Про це повідомив журналісту УНН президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних дійств, Ігор Добруцький.
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«19 грудня має бути завершено (встановлення ялинки – ред.)», - сказав Добруцький.
За його словами, офіційного відкриття не буде. Проте Добруцький додав, що якщо все ж таки буде відкриття, то дистанційне. Він повідомив, що формат дистанційного відкриття визначає КМДА.
«До суботи буде відомо», - зазначив Добруцький.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що цього року головна новорічна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора. Її встановлять традиційно на Софійській площі.
Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions Сергій Коваленко повідомив, що головна ялинка України цього року буде "максимально енерговідповідальною".