Без официального открытия: 19 декабря завершат установку главной елки

Цитата

«19 декабря должно быть завершено (установление елки – ред.)», - сказал Добруцкий.

По его словам, официального открытия не будет. Однако Добруцкий добавил, что если все же будет открытие, то дистанционное. Он сообщил, что формат дистанционного открытия определяет КГГА.

«До субботы будет известно», - отметил Добруцкий.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в этом году главная новогодняя елка Украины будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора. Ее установят традиционно на Софийской площади.

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что главная елка Украины в этом году будет "максимально энергоответственной".