На киевском направлении нацгвардейцы завоевали трофейную российскую технику - видео

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“На киевском направлении во время боев, один из подразделений Национальной гвардии Украины получил трофейную русскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ. Украинские защитники уже отбуксировали их в тыл”, - сообщили в пресс-службе МВД, обнародовав соответствующее видео.

Детали

Как отметили в министерстве, нацгвардейцы не стали копировать украинских фермеров, которые делают это трактором, а применили свою технику.

“После незначительного ремонта техника усилит подразделение, воюющее на этом направлении”, - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, уйдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.

Как сообщил ранее сегодня Алексей Арестович, украинские военные на Киевщине уже освободили более 30 населенных пунктов от рашистских захватчиков.