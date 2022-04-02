На київському напрямку нацгвардійці здобули трофейну російську техніку – відео
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На київському напрямку один з підрозділів Нацгварії здобув трофейну російську техніку. Про це повідомило у суботу міністерство внутрішніх справ України, пише УНН.
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“На київському напрямку під час боїв, один з подрозділів Національної гвардії України здобув трофейну російську техніку САУ 2С -3 та МТ-ЛБ. Українські захисники вже відбуксирували їх в тил”, - повідомили в пресслужбі МВС, оприлюднивши відповідне відео.
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Як зазначили в міністерстві, нацгвардійці не стали копіювати українських фермерів, які роблять це трактором, а застосували свою техніку.
“Після незначного ремонту техніка підсилитить підрозділ, що воює на цьому напрямку”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але як очікується, відійдуть впритул до кордону, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.
При цьому, за даними Генштабу, з Броварського напрямку у рф вже було виведено частину підрозділів загарбників, а на Сіверському - на відхід до рф зосереджена основна частина угрупування окупантів.
Як повідомив раніше сьогодні Олексій Арестович, українські військові на Київщині вже звільнили понад 30 населених пунктів від рашистських загарбників.