В Киевской области снова проведут экстренные отключения электроэнергии

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«В настоящее время в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют», - сообщили в региональной компании.

Напомним

2 ноября НЭК "Укрэнерго" распорядилась начать стабилизационные отключения в Киеве и семи областям. Масштабные отключения вводились в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.