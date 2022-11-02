В Киевской области снова проведут экстренные отключения электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киевской области возросло потребление электроэнергии, а потому снова будут применяться экстренные отключения. Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети, передает УНН.
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«В настоящее время в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют», - сообщили в региональной компании.
Напомним
2 ноября НЭК "Укрэнерго" распорядилась начать стабилизационные отключения в Киеве и семи областям. Масштабные отключения вводились в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.