На Київщині знову проведуть екстрені відключення електроенергії

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«Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК Укренерго надав розпорядження провести екстрені відключення. Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють», - повідомили у регіональній компанії.

Нагадаємо

2 листопада НЕК "Укренерго" розпорядилася почати стабілізаційні відключення у Києві та семи областям. Масштабні відключення запроваджувалися у Сумській, Харківській та Полтавській областях.