В Киевской области нашли части ракеты на территории населенного пункта, есть частичные разрушения - полиция

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киевской области на территории населенного пункта обнаружили части российской ракеты. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Части вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры», - написал Небытов.

Однако Небытов отметил, что благодаря искусной работе противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету.

Дополнение

В Киевской области обнаружили большую воронку в результате ночных обстрелов врага.

Также обломки российской ракеты нашли в поле в Киевской области.

В украинском небе за ночь было уничтожено 23 крылатые ракеты из 25.

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