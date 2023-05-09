В Киевской области нашли части ракеты на территории населенного пункта, есть частичные разрушения - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киевской области на территории населенного пункта обнаружили части российской ракеты. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.
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«Части вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры», - написал Небытов.
Однако Небытов отметил, что благодаря искусной работе противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету.
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В Киевской области обнаружили большую воронку в результате ночных обстрелов врага.
Также обломки российской ракеты нашли в поле в Киевской области.
В украинском небе за ночь было уничтожено 23 крылатые ракеты из 25.