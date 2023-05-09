На Київщині уламки російської ракети знайшли у полі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Київській області уламки ворожої крилатої ракети виявили в полі. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, передає УНН.
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«Уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини. Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за чудову роботу», - написав Нєбитов.
Окрім того, він закликав громадян не торкатися вибухонебезпечних предметів, а повідомляти про знахідку спеціальні служби, обмежити доступ до місця падіння уламків.
Доповнення
На Київщині виявили велику вирву внаслідок нічних обстрілів ворога.
В українському небі за ніч було знищено 23 ворожі крилаті ракети з 25.