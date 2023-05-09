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13 марта, 19:26 • 52642 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106824 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108815 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108868 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102341 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97125 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110753 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области обломки российской ракеты нашли в поле

В Киевской области обломки российской ракеты нашли в поле

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киевской области обломки вражеской крылатой ракеты обнаружили в поле. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Обломки крылатой вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части оружия оккупантов упали на поле. Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия. Спасибо ВСУ за отличную работу», - написал Небытов.

Кроме того, он призвал граждан не прикасаться к взрывоопасным предметам, а сообщать о находке специальные службы, ограничить доступ к месту падения обломков.

Дополнение

В Киевской области обнаружили большую воронку в результате ночных обстрелов врага.

В украинском небе за ночь было уничтожено 23 вражеские крылатые ракеты из 25.

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