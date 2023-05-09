В Киевской области обломки российской ракеты нашли в поле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киевской области обломки вражеской крылатой ракеты обнаружили в поле. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.
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«Обломки крылатой вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части оружия оккупантов упали на поле. Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия. Спасибо ВСУ за отличную работу», - написал Небытов.
Кроме того, он призвал граждан не прикасаться к взрывоопасным предметам, а сообщать о находке специальные службы, ограничить доступ к месту падения обломков.
Дополнение
В Киевской области обнаружили большую воронку в результате ночных обстрелов врага.
В украинском небе за ночь было уничтожено 23 вражеские крылатые ракеты из 25.