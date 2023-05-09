На Київщині знайшли частини ракети на території населеного пункту, є часткові руйнування - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Київській області на території населеного пункту виявили частини російської ракети. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, передає УНН.
Цитата
«Частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури», - написав Нєбитов.
Проте Нєбитов зазначив, що завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету.
Доповнення
На Київщині виявили велику вирву внаслідок нічних обстрілів ворога.
Також уламки російської ракети знайшли у полі в Київській області.
В українському небі за ніч було знищено 23 крилаті ракети з 25.