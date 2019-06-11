В Киевской области злоумышленник укусил за ногу полицейского

К правоохранителям, 10 июня поступило сообщение от жителей села Деревянка, что сосед травит на них собаку и стреляет из рогатки.

"При попытке задержания правонарушителя, одного из правоохранителей нападающий ударил по лицу, другой укусил за ногу", - говорится в сообщении.

В результате местного жителя 1991 года рождения, задержали.

"Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей", - отмечается в сообщении.

Напомним, в прокуратуре сообщили, что расследование по делу неоднократно судимого злоумышленника, который чуть ли не откусил полицейскому палец - завершено.