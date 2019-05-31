Прокуратура завершила слідство щодо чоловіка, який мало не відкусив поліцейському палець

"Дружківський відділ Краматорської місцевої прокуратури погодив та скерував до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України стосовно 25-річного мешканця м. Дружківки, раніше судимого за хуліганство, крадіжки, грабіж та шахрайство.

У прокуратурі нагадали, що 12 квітня чоловік, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, прийшов до оселі колишньої дружини, де вчинив сварку з її матір’ю. Стверджуючи, що саме теща винна у його розлученні з дружиною, чоловік схопив жінку за одежу та наніс кілька ударів по тулубу, а коли на допомогу матері вибігла і сама екс-кохана, нападник побив і її.

Відповіддю на агресію дебошира став виклик поліції, однак під час примусового перепровадження його до поліцейського автомобілю зловмисник накинувся на одного з інспекторів та укусив його за перший палець кисті лівої руки.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, 43-річному патрульному спричинено укушену рану пальця з травматичною ампутацією нігтьової фаланги.

За ухвалою слідчого судді, підозрюваний продовжує перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

У прокуратурі нагадали, що умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Луганщині чоловік, будучи озброєний ножем, напав на правоохоронця під час виконання ним свої службових обов’язків.