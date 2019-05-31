Прокуратура завершила следствие в отношении мужчины, который чуть не откусил полицейскому палец

"Дружковский отдел Краматорского местной прокуратуры согласовал и направил в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 345 УК Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины в отношении 25-летнего жителя. Дружковки, ранее судимого за хулиганство, кражи, грабеж и мошенничество.

В прокуратуре напомнили, что 12 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел в дом бывшей жены, где совершил ссору с матерью. Утверждая, что именно теща виновата в его разводе с женой, мужчина схватил женщину за одежду и нанес несколько ударов по туловищу, а когда на помощь матери выбежала и сама экс-возлюбленная, нападающий избил и её.

Ответом на агрессию дебошира стал вызов полиции, однако во время принудительного препровождения его в полицейский автомобилю злоумышленник набросился на одного из инспекторов и укусил его за первый палец кисти левой руки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 43-летнему патрульному причинен укус пальца с травматической ампутацией ногтевой фаланги.

По решению следственного судьи, подозреваемый продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом.

В прокуратуре напомнили, что умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Луганской области мужчина, будучи вооружен ножом, напал на милиционера при исполнении им своих служебных обязанностей.