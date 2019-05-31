Прокуратура завершила следствие в отношении мужчины, который чуть не откусил полицейскому палец

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5002 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 28966 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50123 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113681 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109041 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136274 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144043 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129992 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130069 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131266 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124387 просмотра
Актуальное
Прокуратура завершила следствие в отношении мужчины, который чуть не откусил полицейскому палец

Прокуратура завершила следствие в отношении мужчины, который чуть не откусил полицейскому палец

Киев  •  УНН

 • 8283 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В прокуратуре сообщили, что расследование по делу неоднократно судимого злоумышленника, который чуть не откусил полицейскому палец - завершено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Дружковский отдел Краматорского местной прокуратуры согласовал и направил в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 345 УК Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины в отношении 25-летнего жителя. Дружковки, ранее судимого за хулиганство, кражи, грабеж и мошенничество.

В прокуратуре напомнили, что 12 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел в дом бывшей жены, где совершил ссору с матерью. Утверждая, что именно теща виновата в его разводе с женой, мужчина схватил женщину за одежду и нанес несколько ударов по туловищу, а когда на помощь матери выбежала и сама экс-возлюбленная, нападающий избил и её.

Ответом на агрессию дебошира стал вызов полиции, однако во время принудительного препровождения его в полицейский автомобилю злоумышленник набросился на одного из инспекторов и укусил его за первый палец кисти левой руки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 43-летнему патрульному причинен укус пальца с травматической ампутацией ногтевой фаланги.

По решению следственного судьи, подозреваемый продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом.

В прокуратуре напомнили, что умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Луганской области мужчина, будучи вооружен ножом, напал на милиционера при исполнении им своих служебных обязанностей.

Украинские Национальные Новости

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