На Київщині зловмисник вкусив за ногу поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Київській області чоловік вкусив поліцейського за ногу, коли його намагалися затримати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
До правоохоронців, 10 червня надійшло повідомлення від жителів села Дерев’янка, що сусід цькує на них собаку та стріляє з рогатки.
"При спробі затримання правопорушника, одного з правоохоронців нападник вдарив по обличчю, іншого вкусив за ногу", - йдеться в повідомленні.
В результаті місцевого жителя 1991-го року народження, затримали.
"Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що розслідування у справі неодноразово судимого зловмисника, який мало не відкусив поліцейському палець - завершено.