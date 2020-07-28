В Киевской области столкнулись грузовик и легковушка: травмирована женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Макаровском районе Киевской области в пгт Макаров столкнулись грузовой автомобиль Scania и легковушка Nissan Qashqai, один человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
"В результате столкновения автомобили отбросило с дороги на обочину, грузовик перевернулся на бок. С помощью аварийно-спасательного оборудования, спасатели провели деблокацию потерпевшей, и передали ее в карету скорой медицинской помощи. Водителю грузовика была оказана первая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в столице столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб.