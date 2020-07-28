На Київщині зіткнулися вантажівка та легковик: травмована жінка

"В результаті зіткнення автівки відкинуло з дороги на узбіччя, вантажівка перекинулась на бік. За допомогою аварійно-рятувального обладнання, рятувальники провели деблокацію потерпілої, та передали до карети швидкої медичної допомоги. Водію вантажівки було надано першу медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у столиці зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула.