На Київщині зіткнулися вантажівка та легковик: травмована жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Макарівському районі Київської області в смт Макарів зіткнулися вантажний автомобіль Scania та легковик Nissan Qashqai, одну людину госпіталізовано. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у регіоні, передає УНН.
"В результаті зіткнення автівки відкинуло з дороги на узбіччя, вантажівка перекинулась на бік. За допомогою аварійно-рятувального обладнання, рятувальники провели деблокацію потерпілої, та передали до карети швидкої медичної допомоги. Водію вантажівки було надано першу медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у столиці зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула.